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Линдхольм — об уходе из «Ак Барса»: план заключался в том, чтобы отыграть в России 1 год

Линдхольм — об уходе из «Ак Барса»: план заключался в том, чтобы отыграть в России 1 год
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Нападающий казанского «Ак Барса» Пер Линдхольм рассказал о продолжении карьеры по окончании контракта с казанским клубом.

«План всегда заключался в том, чтобы провести один год в России, и сейчас я продолжаю его придерживаться», — цитирует Линдхольма Hockey Sverige.

Напомним, швед заключил контракт с «Ак Барсом» в мае 2021 года сроком на один год. Прошлый сезон нападающий начал в НХЛ, отыграв одну встречу за «Бостон Брюинз». После этого вернулся в Швецию и провёл 33 матча за «Шеллефтео АИК», набрав 15 (5+10) очков.

30-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате КХЛ провёл 29 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+7». «Ак Барс» на момент приостановки сезона занимал третье место в Восточной конференции, набрав 66 очков после 48 матчей.

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