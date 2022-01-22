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Костин: благодарен судьбе, что попал к Хартли. Он рассказал про подводные камни в НХЛ

Костин: благодарен судьбе, что попал к Хартли. Он рассказал про подводные камни в НХЛ
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин ответил на вопрос, помогло ли ему возвращение в КХЛ и победный опыт с «Авангардом» в Кубке Гагарина.

«На самом деле этот опыт дал мне сильный толчок. Благодарен судьбе за то, что попал к Хартли. Он очень многому меня научил как на льду, так и вне льда. Рассказал про подводные камни в НХЛ: как люди себя ведут, что они говорят, когда им можно верить, когда нельзя верить, что нужно делать, как себя вести. Очень много мелочей, из которых складывается твоя карьера за океаном.

Сейчас у меня тот путь, когда через нижние звенья придётся доказывать, что могу быть созидательным хоккеистом? Да, именно. Мне ничего не остаётся, кроме как доказывать на льду своей игрой. Всё в моих руках, всё зависит от меня. Насчёт физической и контактной игры: это даёт даже небольшой заряд, благодаря которому ты постоянно держишь себя в игре. Я это так вижу», — приводит слова Костина «Канал НХЛ».

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