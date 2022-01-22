Тройка Капризова самая результативная в сезоне. Звено Овечкина забивает на два гола меньше

Стало известно, какая тройка является самой результативной в текущем сезоне НХЛ. Это сочетание из «Миннесоты Уайлд»: Кирилл Капризов — Райан Хартман — Матс Цуккарелло, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Тройка Капризов — Хартман — Цуккарелло — самая результативная в текущем сезоне НХЛ.

Отмечается, что в среднем за 60 минут на площадке первая тройка «Уайлд» забивает в равных составах 7,27 гола. Это с большим отрывом является лучшим показателем в НХЛ. В статистике учитывались лишь звенья, проведшие на льду вместе минимум 150 минут. Ни одно другое сочетание в НХЛ, включая ударное звено «Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Том Уилсон, — за 60 минут на льду в среднем не забрасывает даже пяти шайб.

Кроме того, когда на льду тройка Капризова, «Миннесота» пропускает совсем немного — в среднем 2,55 гола за 60 совместных минут на льду. Таким образом, эффективность, выражающаяся в разнице шайб, Капризова, Хартмана и Цуккарелло составляет 74,1%. Это третий результат в НХЛ.