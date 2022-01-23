Овечкин превзошёл результат Лемье по матчам с 2+ голами за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за карьеру в НХЛ.



Таким образом, Овечкин обогнал Марио Лемье и стал третьим игроком в истории НХЛ по матчам с 2+ голами за всю карьеру (155).



Он уступает Уэйну Гретцки (189) и Бретту Халлу (158).



Всего за карьеру в НХЛ 36-летний Овечкин принял участие в 1239 матчах, в которых записал в свой актив 759 голов и сделал 619 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин провёл 42 матча, в которых забросил 29 шайб и сделал 29 результативных передач.

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