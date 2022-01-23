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«Думал, что шайба попала в перекладину». Овечкин — о втором голе в матче с «Оттавой»

«Думал, что шайба попала в перекладину». Овечкин — о втором голе в матче с «Оттавой»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за карьеру в НХЛ.

Сначала Овечкин и не понял, что оформил дубль. Его товарищи по команде уже начали праздновать, но форвард не сразу осознал, что ему удалось забить.

«Честно говоря, я думал, что шайба попала в перекладину, поэтому играл до свистка», – описывает свой второй гол Овечкин журналисту Тарику Эль-Баширу.

Всего за карьеру в НХЛ 36-летний Овечкин принял участие в 1239 матчах, в которых записал в свой актив 759 голов и сделал 619 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин провёл 42 матча, в которых забросил 29 шайб и сделал 29 результативных передач.

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