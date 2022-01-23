Капризов забил «Чикаго» и обновил личный рекорд по результативной серии в НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» близится к завершению очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости гости впереди со счётом 3:2.
В середине третьего периода шайба российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова позволила хозяевам сделать счёт 2:2, но спустя несколько минут гости вновь вышли вперёд.
24-летний Капризов отмечается результативными действиями уже в восьмом матче подряд, что является его новым личным рекордом в НХЛ.
В текущем сезоне уроженец Новокузнецка принял участие в 36 матчах «Миннесоты», в которых он набрал 47 (17+30) баллов. В общем в лиге у россиянина 91 проведённая игра, он забил 44 шайбы и отдал 54 голевые передачи.
Кирилл Капризов дебютировал в НХЛ 14 января 2021 года.
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