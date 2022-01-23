Стэмкос в 12-м сезоне забивает не менее 20 голов. С 2008 года больше только у Овечкина

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:1.
Капитан «молний» Стивен Стэмкос забросил одну из шайб в начале первого периода. Она стала 20-й для нападающего в текущем сезоне.
Как отмечает NHL Public Relations в «Твиттере», Стэмкос добрался до этой отметки в 12-й раз в своей карьере и вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю с сезона-2008/2009. Столько же сезонов с 20+ шайбами на счету нападающего «Аризоны Койотс» Фила Кессела, а также форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна. Больше лишь у одного игрока — капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 14 таких сезонов.
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