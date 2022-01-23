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Стивен Стэмкос повторил уникальный рекорд в истории «Тампы»

Стивен Стэмкос повторил уникальный рекорд в истории «Тампы»
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Лидируют в матче гости со счётом 5:1.

Капитан «молний» Стивен Стэмкос забросил одну из шайб в начале первого периода. Она стала 20-й для нападающего в текущем сезоне.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Стэмкос добрался до этой отметки в 12-й раз в своей карьере и вышел на первое место по этому показателю в истории «Лайтнинг». Канадский нападающий сравнялся с легендой «Тампы» Венсаном Лекавалье, на счету которого также 12 сезонов с 20+ шайбами. На третьем месте идёт Мартин Сан-Луи с 10 такими сезонами, четвёртую позицию занимает российский форвард «молний» Никита Кучеров.

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