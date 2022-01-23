В ECHL игрок спародировал обезьяну в конфликте с братом Пи Кея Суббэна

В Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) случился эпизод расизма.

Хоккеист «Джексонвилля» Джейкоб Панетта полез к защитнику «Южной Каролины» Джордану Суббэну, расставив руки и изображая обезьяну. Игрок обороны не выдержал этого и набросился на Панетту, после чего началась массовая потасовка.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Отметим, что 26-летний Джордан является братом 32-летнего защитника клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» Пи Кея Суббэна. Защитник, выбранный «Ванкувер Кэнакс» на драфте НХЛ в 2013 году в четвёртом раунде под общим 115-м номером, в текущем сезоне отыграл за «Южную Каролину» 25 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.