Михаил Сергачёв признан третьей звездой матча с «Сан-Хосе». Он отдал две передачи
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В ночь с 22 на 23 января в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:1.
Третьей звездой встречи стал российский защитник «молний» Михаил Сергачёв. Игрок обороны отдал две результативные передачи, проведя на льду 24 минуты 50 секунд и завершив встречу с коэффициентом полезности «+4». Россиянин провёл на льду больше остальных игроков «Тампы».
Второй звездой встречи признан нападающий «Лайтнинг» Росс Колтон, оформивший дубль.
Первая звезда матча — форвард «молний» Стивен Стэмкос, забивший гол и отдавший передачу.
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