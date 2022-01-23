Главный тренер «Вашингтона» объяснил, за счёт чего Овечкин так успешно выступает в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о капитане клуба Александре Овечкине.

«Сразу бросается в глаза его страсть к игре. Он показывает её в каждом матче. Можно долго рассуждать о том, как играют топ-хоккеисты. Но мы видим, что Овечкин сильно начал этот сезон, сразу же начал набирать очки. По-моему, это очевидный признак того, как человек проявляет себя в роли лидера, как помогает своему клубу и всей организации, поднимая её на высокий уровень.

Если в двух словах, то Овечкин реально играет здорово. Опыт многое значит в успехе. И у нас есть несколько ветеранов в команде, которые могут сказать веское слово и направить коллектив в правильном направлении. А для меня Овечкин — тот парень, который в каждом сезоне выжимает из себя максимум. Посмотрите на всю его карьеру. Это делает успешной команду, всю организацию. Поэтому нет никакого удивления, что, набираясь ещё больше опыта, он сохраняет свой высочайший уровень и играет так здорово», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.