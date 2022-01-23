Ландеског: можно утверждать, что Кемпер украл для нас матч с «Монреалем»

Шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал игру голкипера клуба Дарси Кемпера в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (3:2, ОТ).



«Дарси украл для нас прошлый матч в Лос-Анджелесе, когда мы победили. Можно утверждать, что он украл для нас и этот матч.



И это здорово. Этот матч получился не самым красивым, он не был похож на нашу лучшую игру. Но это сила, когда ты умеешь вытаскивать даже такие встречи, независимо от того, где ты находишься в турнирной таблице и где стоит другая команда. Лёгких игр не бывает. И нам очень важно одержать ещё одну победу дома», — приводит слова Ландескога официальный сайт НХЛ.



«Колорадо» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 39 матчей.