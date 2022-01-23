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В итоговый состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 вошли семь игроков ЦСКА

В итоговый состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 вошли семь игроков ЦСКА
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Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года. В окончательный состав команды Алексея Жамнова вошли трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.

В итоговую заявку вошли семь хоккеистов московского ЦСКА, по три представителя отправили санкт-петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», по два игрока – из «Ак Барса» и московского «Динамо». По одному игроку в состав сборной вошли из московского «Спартака» и челябинского «Трактора».

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

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