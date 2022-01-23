Итоговый состав сборной России на Олимпиаду. Кого прокатят мимо Игр? LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня тренерский штаб сборной России и генеральный менеджер команды Илья Ковальчук назовут окончательный список из игроков, которые отправятся в Пекин для участия в Олимпийских играх. Конечно, к этому событию приковано особое внимание. Каким будет выбор Жамнова и Ковальчука? Скоро всё узнаем.

Отметим, что сейчас россияне работают в Новогорске, регулярно сдают ПЦР-тесты и не контактируют с посторонними людьми. Учитывая жёсткие правила и большой риск, в команде стараются максимально обезопасить своих игроков. И это абсолютно оправданно и логично.