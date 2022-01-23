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Итоговый состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 в Пекине

Итоговый состав сборной России на Олимпиаду. Кого прокатят мимо Игр? LIVE
Павел Панышев
Каким будет состав сборной России по хоккею на ОИ
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Сегодня Алексей Жамнов и Илья Ковальчук озвучат свой выбор.

Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня тренерский штаб сборной России и генеральный менеджер команды Илья Ковальчук назовут окончательный список из игроков, которые отправятся в Пекин для участия в Олимпийских играх. Конечно, к этому событию приковано особое внимание. Каким будет выбор Жамнова и Ковальчука? Скоро всё узнаем.

Состав групп на ОИ-2022
Календарь матчей сборной России на ОИ-2022

Отметим, что сейчас россияне работают в Новогорске, регулярно сдают ПЦР-тесты и не контактируют с посторонними людьми. Учитывая жёсткие правила и большой риск, в команде стараются максимально обезопасить своих игроков. И это абсолютно оправданно и логично.

Live Павел Панышев

Ожидается, что окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду будет объявлен сегодня ближе к 22 часам мск. Так что день предстоит интересный. Будем держать вас в курсе событий!

11:11 Павел Панышев

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин специально для «Чемпионата» поделился мнением, чего может добиться сборная России по хоккею на предстоящих Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Читайте по ссылке ниже.

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Худобин ответил на вопрос, чего может добиться сборная России по хоккею на Олимпиаде
11:09 Павел Панышев

Предлагаем вспомнить наш текст про расширенный состав сборной России, который был назван ранее.

Россия назвала расширенный состав на Олимпиаду. 37 фамилий и куча вопросов Россия назвала расширенный состав на Олимпиаду. 37 фамилий и куча вопросов
11:06 Павел Панышев

Напомним, что ранее был назван расширенный состав сборной России. В список вошли 37 хоккеистов, в окончательную заявку попадут 25 игроков. Вот, как выглядел расширенный состав.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» Москва), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артём Анисимов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»).

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