«В составе те, кто подходит под нашу систему». Жамнов — о 3 игроках СКА в сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил о причинах отсутствия в основном составе команды Станислава Галиева, а также о том, кто станет капитаном и первым номером из вратарей.
«Почему в основном составе нет Станислава Галиева? Мы его и дальше рассматриваем, в том числе в связке с Шипачёвым. У нас список из 31 хоккеиста. Как дальше будет ситуация с пандемией – непонятно. Кто попадёт в окончательный список – станет известно 8 февраля. У всех шанс одинаковый. Нет никаких привилегий.
Кто будет капитаном команды, а также кто будет первым номером из вратарей? Спросите у Сергея Наумова (тренер вратарей сборной России. – Прим. «Чемпионата»). У нас много времени до первой игры, успеем определиться. Эту инициативу доверяем тренеру по вратарям. По капитану, думаю, вместе с игроками решим вопрос на этой неделе.
Из СКА всего три хоккеиста. Нынешняя модель Питера не подходит для национальной команды? Мы смотрим на всех кандидатов одинаково. Мы просматриваем, как человек играет в клубе, как в сборной. В сборной атмосфера другая. Все нюансы учитывали. Нет такого, что мы отдаём большее предпочтение игроку СКА или ЦСКА. Те, кто у нас в ростере, они больше подходят под нашу систему», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 января 2022
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