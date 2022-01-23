Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» одержать победу над «Виннипегом»

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу в серии буллитов над «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каспери Капанен и Джефф Картер. У «Виннипега» в основное время отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор. В серии послематчевых буллитов точный бросок совершил Сидни Кросби.



Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту и 44 секунды, сделав одну голевую передачу. Также на счету 34-летнего форварда два броска в створ, три силовых приёма и один перехват. Российский голкипер «Виннипега» Михаил Бердин на льду не появился.