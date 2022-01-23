Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» одержать победу над «Виннипегом»
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«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу в серии буллитов над «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каспери Капанен и Джефф Картер. У «Виннипега» в основное время отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор. В серии послематчевых буллитов точный бросок совершил Сидни Кросби.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту и 44 секунды, сделав одну голевую передачу. Также на счету 34-летнего форварда два броска в створ, три силовых приёма и один перехват. Российский голкипер «Виннипега» Михаил Бердин на льду не появился.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Шайфли, Диллон) – 03:28' (5x5) 0:2 Коннор (Штястны, Уилер) – 28:11' (5x4) 1:2 Капанен (Малкин, Хайнен) – 46:55' (5x5) 2:2 Картер – 47:04' (5x5) 3:2 Кросби – 65:00' (ПБ)
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