Жамнов: не знаю, откуда взяли информацию, что Галимов не хотел приезжать в сборную России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об истории с форвардом «Ак Барса» Артёмом Галимовым, а также о взаимодействии с Валерием Каменским и Игорем Есмантовичем.
«Что за история была с Артёмом Галимовым? Он был с командой, просто в последний момент решили всё переиграть и заменить. Это решение было принято только сегодня. Не знаю, откуда вы взяли информацию, что он не хотел приезжать на сбор.
Будем ли брать запасных тренеров в Пекин? У меня уже был положительный тест, теперь отрицательный. Всё нормально, никаких запасных тренеров звать не будем.
Как будет происходить взаимодействие с Валерием Каменским и Игорем Есмантовичем? Мы с ними постоянно на связи. Думаю, что Валерий Каменский полетит с нами в Пекин, а Игорь Есмантович останется здесь, чтобы помогать решать вопросы, которые возникают в России. У нас рабочая группа, мы постоянно общаемся. Многие вопросы решаются по удалёнке», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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