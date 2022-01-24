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«Яндекс» приобрёл права на показ ещё двух сезонов НХЛ

«Яндекс» приобрёл права на показ ещё двух сезонов НХЛ
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«Яндекс» заключил соглашение о покупке прав на эксклюзивный показ ещё двух сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщают «Ведомости»

По информации источника, стоимость прав могла составить от $ 3 млн до $ 3,5 млн за сезон.

Напомним, в 2019-м «Яндекс» уже приобретал права на показ трёх сезонов лиги, но существенно дешевле.

До того, как в 2019 году «Яндекс» купил права на показ матчей НХЛ в России, некоторые игры показывал телеканал Eurosport.

Отметим, что на данный момент часть матчей в прямом эфире показывает телеканал «Матч ТВ».

Таблицу Западной конференции сейчас возглавляет «Колорадо Эвеланш», на Востоке первое место делят «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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