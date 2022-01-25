Крайдер первым в текущем сезоне НХЛ забил 30 голов. Видео

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Идёт второй период, хозяева ведут со счётом 1:0.

Первый гол в матче был забит за две секунды до окончания первого периода, с передачи Артемия Панарина отличился нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Для американского хоккеиста заброшенная шайба стала 30-й в сезоне, он первым достиг этой отметки в текущем розыгрыше НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

У форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на данный момент 29 голов. Леон Драйзатль из «Эдмонтон Ойлерз» забросил 28 шайб и замыкает тройку лидеров.