«Миннесота» разгромила «Монреаль», у Капризова две голевые передачи

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:2.
В составе победителей забивали Джаред Сперджен, Маркус Фолиньо, Коннор Дьюар, Нико Штурм, Матс Цуккврелло, Мэтт Болди, Джорди Бенн и Кевин Фиала. У гостей заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Рем Питлик.
У Александра Романова коэффициент полезности – «-2», у Дмитрия Куликова – «+1».
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Сначала он ассистировал Матсу Цуккарелло, а затем помог забить Мэтту Болди.
Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей. В последних пяти встречах Капризов забил три гола и сделал шесть ассистов.
Также форвард набрал 100 очков в карьере в НХЛ. В текущем сезоне Кирилл Капризов является лидером «Миннесоты» по набранным очкам с показателем 49.
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