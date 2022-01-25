«Миннесота» разгромила «Монреаль», у Капризова две голевые передачи

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:2.



В составе победителей забивали Джаред Сперджен, Маркус Фолиньо, Коннор Дьюар, Нико Штурм, Матс Цуккврелло, Мэтт Болди, Джорди Бенн и Кевин Фиала. У гостей заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Рем Питлик.



У Александра Романова коэффициент полезности – «-2», у Дмитрия Куликова – «+1».



Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Сначала он ассистировал Матсу Цуккарелло, а затем помог забить Мэтту Болди.



Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей. В последних пяти встречах Капризов забил три гола и сделал шесть ассистов.



Также форвард набрал 100 очков в карьере в НХЛ. В текущем сезоне Кирилл Капризов является лидером «Миннесоты» по набранным очкам с показателем 49.