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«Миннесота» разгромила «Монреаль», у Капризова две голевые передачи

«Миннесота» разгромила «Монреаль», у Капризова две голевые передачи
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:2.

В составе победителей забивали Джаред Сперджен, Маркус Фолиньо, Коннор Дьюар, Нико Штурм, Матс Цуккврелло, Мэтт Болди, Джорди Бенн и Кевин Фиала. У гостей заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Рем Питлик.

У Александра Романова коэффициент полезности – «-2», у Дмитрия Куликова – «+1».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Сначала он ассистировал Матсу Цуккарелло, а затем помог забить Мэтту Болди.

Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей. В последних пяти встречах Капризов забил три гола и сделал шесть ассистов.

Также форвард набрал 100 очков в карьере в НХЛ. В текущем сезоне Кирилл Капризов является лидером «Миннесоты» по набранным очкам с показателем 49.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хоффман (Дофен, Питри) – 01:23' (5x5)   1:1 Сперджен (Голигоски, Гринвей) – 03:04' (5x5)   2:1 Фолиньо (Гринвей, Меррилл) – 09:22' (5x5)   3:1 Дьюар (Штурм, Голигоски) – 24:01' (5x5)   4:1 Штурм (Дьюар, Сперджен) – 24:23' (5x5)   5:1 Цуккарелло (Капризов) – 39:30' (5x5)   5:2 Питлик (Пакетт, Эванс) – 44:24' (5x5)   6:2 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 46:04' (5x4)   7:2 Бенн (Штурм, Фиала) – 49:58' (5x5)   8:2 Фиала (Годро, Болди) – 55:12' (5x5)
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