Капризов повторил достижение Макдэвида по скорости достижения 100 очков в НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:2.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Второе очко россиянина в этом матче стало для него 100-м в лиге. На счету Кирилла стало 44 шайбы и 56 результативных передач в 92 играх.

Среди действующих игроков быстрее до этой отметки добирались только Александр Овечкин («Вашингтон», 77 матчей), Сидни Кросби («Питтсбург», 80) и Евгений Малкин («Питтсбург», 89). Столько же матчей, сколько и Кириллу, понадобилось Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 92).