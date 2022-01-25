Крылов: наша цель – сделать урок хоккея в школах Омской области постоянной практикой

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о развитии проекта «Хоккей в школе», который был запущен в Омске с началом учебного года.



«Пока урок хоккея в школе – это пилотный проект, наша цель – сделать это постоянной практикой в школах Омской области, и тогда Федерация хоккея России сможет взять этот образец и тиражировать. Мне кажется, такое надо делать там, где долгая зима. Я уже говорил о кластерной системе развития спорта в России: развивать разные виды в тех регионах, где они популярны. Это логично, все северные регионы могут брать наши наработки, методики и саму организацию процесса развития детского хоккея», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.