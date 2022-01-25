Крылов: наша цель – сделать урок хоккея в школах Омской области постоянной практикой
Поделиться
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о развитии проекта «Хоккей в школе», который был запущен в Омске с началом учебного года.
«Пока урок хоккея в школе – это пилотный проект, наша цель – сделать это постоянной практикой в школах Омской области, и тогда Федерация хоккея России сможет взять этот образец и тиражировать. Мне кажется, такое надо делать там, где долгая зима. Я уже говорил о кластерной системе развития спорта в России: развивать разные виды в тех регионах, где они популярны. Это логично, все северные регионы могут брать наши наработки, методики и саму организацию процесса развития детского хоккея», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 25 января 2022
-
13:52
-
13:47
-
13:13
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:43
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:56
-
10:34
-
09:54
-
09:47
-
09:22
-
09:14
-
09:02
-
08:42
-
08:30
-
08:26
-
07:59
-
07:51
-
07:45
-
07:45
-
07:40
-
07:35
-
07:20
-
07:13
-
07:05
-
07:04
-
06:55
-
06:47
-
06:47
-
06:45
-
06:37
Партнерский контент