Крылов: Толчинский забил 0 шайб в равных составах. Какие вопросы о его невызове в сборную?

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов отреагировал на попадание Арсения Грицюка в окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022, а также прокомментировал невызов форварда Сергея Толчинского на ОИ-2022.



«Я бы не стал выделять одного Грицюка. У нас все молодые прогрессируют, это видно. В Арсении мне импонирует, что он просто классный парень, который любит хоккей. Был момент, когда он плохо слышал, но сейчас он настоящий профессиональный хоккеист. Он может очень быстро дорасти до НХЛ.



Лично я не удивился невызову Толчинского. Все ищут какой-то подтекст, но я никакого подтекста не вижу. Знаете, сколько Сергей забил шайб в равных составах за сезон? Какие тогда вопросы о его невызове? Он явно не соответствовал уровню олимпийской сборной, и на Кубке Первого канала это было видно», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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