Яковлев — Путину: приложим все усилия, чтобы отстоять звание олимпийских чемпионов

Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной России Егор Яковлев выступил на видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх, и за то внимание, которое вы уделяете российскому хоккею. Турниры ночной хоккейной лиги уже проходят 11 год подряд, это благодаря вам. Мы как действующие олимпийские чемпионы приложим все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание», – сказал Яковлев на конференции.



Напомним, защитник вошёл в итоговый состав российской команды на Олимпиаду-2022.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.