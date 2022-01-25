Яковлев — Путину: приложим все усилия, чтобы отстоять звание олимпийских чемпионов

Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной России Егор Яковлев выступил на видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх, и за то внимание, которое вы уделяете российскому хоккею. Турниры ночной хоккейной лиги уже проходят 11 год подряд, это благодаря вам. Мы как действующие олимпийские чемпионы приложим все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание», – сказал Яковлев на конференции.
Напомним, защитник вошёл в итоговый состав российской команды на Олимпиаду-2022.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.
- 25 января 2022
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