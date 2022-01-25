С бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова сняли дисквалификацию

Супруга бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова София на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что с её мужа была снята дисквалификация.
«Справедливость восторжествовала! Официально! Решением НЦСА (спортивный арбитражный суд) с 1-ого января 2022-ого года Марков А.В. снят с дисквалификации и может продолжать трудиться во благо великого спорта! Поздравляю, муж! Только вперёд!» — говорится в сообщении.
Напомним, осенью 2021 года бывший защитник сборной России и «Монреаля» Андрей Марков был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на 1,5 года. Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Маркова Андрея (вид спорта – хоккей) на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 29 июня 2021 года.
Марков завершил карьеру игрока в апреле 2020 года. Он вошёл в тренерский штаб «Витязя» в мае 2021 года, но 1 июля стало известно, что его не будет в клубе.
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