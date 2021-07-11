Российскую легенду НХЛ отстранили от хоккея на 1,5 года. За что РУСАДА наказало Маркова?

Андрей Марков — знаковый российский хоккеист, чемпион мира, участник трёх Олимпиад и настоящая легенда команды НХЛ «Монреаль Канадиенс». В самом титулованном клубе лучшей лиги мира уроженец Воскресенска провёл 16 сезонов и завоевал огромное уважение, причём не только у фанатов «Хабс». В 2017-м Марков вернулся доигрывать в Россию, провёл три сезона в «Ак Барсе» и «Локомотиве», выиграл Кубок Гагарина, а весной 2020-го объявил о завершении игровой карьеры.

Спустя год после этого Андрей намеревался начать карьеру тренерскую, получив приглашение в штаб нового наставника «Витязя» Юрия Бабенко. Но тут с Генералом приключилась очень странная история.

Новость о назначении Маркова в «Витязь» пришла 21 мая, но уже 1 июля он покинул тренерский штаб подольчан, не проработав в нём ни дня. Клуб прокомментировал замену Маркова на Александра Бойкова сухим пресс-релизом, который никак не раскрывал причин внезапной рокировки. «Андрей Викторович Марков по сложившимся обстоятельствам не будет входить в штаб ХК «Витязь» в наступающем сезоне», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сегодня, 11 июля, стало известно про эти сложившиеся обстоятельства. Оказалось, что Маркова в конце июня на 1,5 года дисквалифицировало РУСАДА — российское антидопинговое агентство. По словам экс-хоккеиста, за непредоставление в организацию официального письма о завершении карьеры.

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В интервью «Матч ТВ» Марков подробно прокомментировал инцидент, заявив, что пострадал из-за недостаточной информированности и незнания нюансов этой темы. Андрей официально не уведомил РУСАДА об окончании игровой карьеры год назад (хотя информация о необходимости этой процедуры для спортсменов висит на сайте организации), позже к нему по месту жительства пришёл комиссар, но Маркова не было дома, и в результате сотрудник агентства выписал Андрею предупреждение, оказавшееся для него фатальным.

При этом из интервью экс-хоккеиста можно понять, что как минимум одно из прошлых предупреждений Марков получал за такое же нарушение — комиссар РУСАДА не мог в назначенный день встретиться с ним в указанном месте.

Запутанная, странная и как будто немного бредовая история, не правда ли? Но тут стоит сказать, что у РУСАДА действительно существует программа контроля за спортсменами, в которой содержится актуальная информация о их местонахождении, пройденных допинг-тестах и их результатах. Чтобы отключиться от неё Маркову как раз и нужно было уведомить антидопинговое агентство о завершении карьеры, причём, конечно, официальным письмом, а не ссылкой на публикацию в СМИ. Андрей этого не сделал, продолжил числится, как спортсмен, и, соответственно, подвергаться контролю со стороны организации. Таковы правила, нравятся они кому-то или нет, а незнание закона не освобождает от ответственности.

Но почему Маркову выписали такое суровое наказание? Неужели РУСАДА действительно может дисквалифицировать спортсмена на 1,5 года только лишь за то, что он не сообщил о завершении карьеры? Конечно, нет. Об этом «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Артём Пацев, ведший дела российских олимпийцев в CAS. «Марков что-то неправильно понял. Он может что угодно говорить, но за это РУСАДА не наказывает. Это не является антидопинговым нарушением. Перечень нарушений чётко установлен в кодексе и вслед за ним во всех российских антидопинговых правилах. Этих правил ровно 11 штук с января 2021 года. Такого, как неуведомление о завершении спортивной карьеры, там нет, пусть не придумывает. Там явно другая причина, которую Марков либо скрывает, либо не понимает», — заявил Пацев.

Кажется, Андрей, действительно, неправильно понял, за что его наказали. Его дисквалифицировали не за то, что он не предоставил информацию о завершении карьеры, а за то, что он систематически нарушал антидопинговые правила. Статья 2.4 Всемирного антидопингового кодекса гласит, что к нарушениям в числе прочего относится «Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления информации, как это определено в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, в течение двенадцати месяцев совершенное Спортсменом, состоящим в Регистрируемом пуле тестирования».

В том же кодексе можно узнать и о санкциях за нарушение по этой статье. Пункт 10.3.2. гласит, что «за нарушение статьи 2.4 срок Дисквалификации должен составить два года с возможностью снижения минимально до одного года, в зависимости от степени Вины Спортсмена».

Выходит, что Марков сам виноват. Правила, установленные РУСАДА, можно сколько угодно называть странными и нелепыми, но они действуют для всех. Допускаю, что Андрей — не первый хоккеист, который официально не сообщал в агентство о конце карьеры, а затем получал предупреждения за нарушения порядка предоставления информации. Но, видимо, никто из таковых ранее не пытался сразу же попасть на тренерский мостик, то есть продолжить хоккейную деятельность. Ведь дисквалификация Маркова стала публичным достоянием именно из-за срыва его работы в «Витязе», а иначе мы бы о ней вряд ли когда-то узнали.

Что ж, пример Андрея теперь должен стать хорошей наукой для других. Ну а у Маркова ещё есть все шансы добиться отмены или послабления штрафных санкций.