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Две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Аризону»

Две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Аризону»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Счёт в игре открыли гости благодаря голу Ника Шмальца на 29-й минуте. Через три минуты сравнял Брайан Раст (ему ассистировал российский нападающий Евгений Малкин). Ещё через 5 минут гости вновь вышли вперёд благодаря голу Клейтона Келлера. Но на 39-й минуте хозяева опять сравняли – точным выстрелом отметился Крис Летанг. Позже Шмальц оформил дубль. А далее хозяева забросили 4 шайбы подряд: сначала Брок Макгинн с передачи Малкина, после Сидни Кросби, дубль Летанга и точку в матче поставил Брайан Бойл.

Российский защитник Илья Любушкин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Шмальц (Келлер, Бойд) – 28:23' (5x5)   1:1 Раст (Кросби, Малкин) – 31:31' (5x4)   1:2 Келлер (Гостисбер, Шмальц) – 36:22' (5x3)   2:2 Летанг (Кросби, Раст) – 38:18' (5x4)   2:3 Шмальц – 42:54' (5x5)   3:3 Макгинн (Родригес, Малкин) – 44:53' (5x5)   4:3 Кросби (Раст, Дюмулен) – 47:10' (5x5)   5:3 Летанг (Родригес, Картер) – 51:36' (5x5)   6:3 Бойл (Астон-Риз) – 53:42' (5x5)
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