Две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Аризону»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.
Счёт в игре открыли гости благодаря голу Ника Шмальца на 29-й минуте. Через три минуты сравнял Брайан Раст (ему ассистировал российский нападающий Евгений Малкин). Ещё через 5 минут гости вновь вышли вперёд благодаря голу Клейтона Келлера. Но на 39-й минуте хозяева опять сравняли – точным выстрелом отметился Крис Летанг. Позже Шмальц оформил дубль. А далее хозяева забросили 4 шайбы подряд: сначала Брок Макгинн с передачи Малкина, после Сидни Кросби, дубль Летанга и точку в матче поставил Брайан Бойл.
Российский защитник Илья Любушкин очков не набрал.
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