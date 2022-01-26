Победный гол Ахо в овертайме с передачи Свечникова. Видео

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Вегас Голден Найтс». Основное время матча завершилось со счётом 3:3. Победу в овертайме одержали хозяева.

Решающую шайбу в овертайме забросил финский нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо. Ему ассистировал россиянин Андрей Свечников. Видео гола можно посмотреть в официальном аккаунте «Каролины Харрикейнз» в «Твиттере».

Ахо в седьмой раз в своей карьере в НХЛ забил в овертайме. Таким образом, финский хоккеист обогнал экс-нападающего «Каролины» Джеффа О’Нилла (6 голов в овертайме) и стал рекордсменом клуба по этому показателю, сообщает NHL Public Relations в «Твиттере».

На счету Ахо 44 очка в текущем сезоне, игрок забросил 19 шайб и сделал 25 голевых передач. У Свечникова 36 (14+22) очков.