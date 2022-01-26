Появились фотографии маски голкипера Ленера, которую Овечкин сломал мощным броском

25 января в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.



По ходу матча российский нападающий Александр Овечкин мощным броском в касание в сторону ворот попал в маску голкиперу «Вегаса» Робину Ленеру и сломал её. Журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере» опубликовала фото поломанной маски Ленера.

Отметим, что после матча вратарь рассказал, что ему пришлось доигрывать матч в маске, которую он использовал в прошлом сезоне.



В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.