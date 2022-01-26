Видео победного гола Макдэвида на последней минуте овертайма

Сегодня, 26 января, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась после овертайма победой гостей – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).



На последней минуте овертайма нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид опередил голкипера соперника и замкнул передачу партнёра, принеся своей команде победу в матче.

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Напомним, после второго периода «Эдмонтон» проигрывал со счётом 0:2. Помимо гола, Коннор оформил результативную передачу, ассистировав Леону Драйзайтлю. Таким образом, «Ойлерз» одержали вторую победу подряд.