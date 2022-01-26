Поздняков: обиднее всего за Овечкина — человека, который всегда принимал вызов в сборную

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о хоккейном турнире на Олимпиаде-2022.



«Может ли отсутствие игроков НХЛ ударить по популярности хоккея в мире? Тут надо чётко разделять. НХЛ — коммерческая лига, которая ставит во главу угла извлечение финансовой прибыли. Олимпийские игры — соревнования другого уровня. Тут в основе стоит задача не заработать, а продемонстрировать всё своё мастерство, лучшие качества. Так что философия здесь абсолютно разная. Поэтому говорить о каком-то ущербе для вида спорта не приходится.



Самое главное — это возможность для спортсмена реализовать свой потенциал на Олимпийских играх. Конечно, хоккейный турнир потеряет от того, что не все лучшие смогут сыграть в Пекине. Но так сложились обстоятельства. Хотя, на мой взгляд, борьба от этого не будет менее зрелищной и напряжённой. В каком бы составе не приехали наши основные конкуренты, они всё равно будут ставить максимальные задачи, потому что на Олимпийских играх мотивация всегда запредельная. И хоккейный турнир, уверен, станет одним из самых зрелищных соревнований на Играх-2022. Как было и в Пхёнчхане. А для наших игроков, выступающих за океаном, олимпийская мечта, увы, откладывается ещё на четыре года.



За кого из российских спортсменов обиднее всего? Спортсменам, у которых была возможность отобраться на ОИ, но по спортивным причинам не получилось, могу только посочувствовать. Банально, но это спорт, и здесь побеждает сильнейший. Квалификационные соревнования для всех равны. За НХЛовцев мне лично обидно. Особенно за Александра Овечкина — человека, который всегда с большим энтузиазмом принимал приглашения сыграть за сборную и был готов биться за неё. А сейчас его, как и всех остальных звёзд хоккея, выступающих за океаном, такой возможности лишили. Конечно, очень жаль и тех, кто не смог принять участие в квалификационных соревнованиях из-за травмы. Такие случаи у нас тоже, увы, есть. Но у спортивной медали две стороны. И одна из них всегда связана с драматическими событиями», – цитируют Позднякова «Известия».