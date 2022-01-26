«Хоккейные боги повернутся к нам лицом». Кузнецов — о неудачном периоде «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о неудачной серии команды. «Столичные» потерпели семь поражений в последних 10 матчах.
«Каждый сезон бывает период — месяц или около того, — когда не ладятся дела в атаке или вообще победы перестают приходить. Что делать? Нужно перетерпеть. Просто продолжать работать, чётко исполняя тренерский план. Это очень важный аспект: делать, как говорится, правильные вещи. Наше большинство тоже сейчас хромает, но мы делаем всё, как надо: создаём шансы, бросаем… В какой-то момент хоккейные боги повернутся к нам лицом.
Возвращение Никласа Бекстрёма? Когда приходишь перед матчем в раздевалку и видишь Бэкса, то в голове сразу рождаются приятные ассоциации: сейчас выйдем, снова начнем побеждать… Это психологический момент. Он важный игрок команды, он наш лидер, так что его возвращение нас, бесспорно, вдохновляет», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 26 января 2022
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