Передача Барабанова помогла Грегору забить гол Самсонову в матче «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу забил Ноа Грегор. Результативными передачами отличились Брент Бёрнс и российский нападающий Александр Барабанов. Отметим, ворота столичного клуба защищает россиянин Илья Самсонов.
«Вашингтон» потерпел два поражения за последние три матча. «Сан-Хосе» потерпел четыре поражения за последние пять игр.
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«Вашингтон» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков. «Сан-Хосе», в свою очередь, занимает десятое место на Западе, записав в свой актив 44 очка.
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