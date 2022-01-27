Голкипер «Баффало» получил дисквалификацию за нанесение травмы форварду «Оттавы»

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Аарон Делл получил трёхматчевую дисквалификацию за удар нападающего «Оттавы Сенаторз» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Сам матч завершился разгромной победой «Оттавы» со счётом 5:0.

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23-летний форвард будет вынужден пропустить Матч звёзд НХЛ. Ранее он был включён в состав сборной Атлантического дивизиона.

В текущем сезоне Батерсон провёл 31 матч и набрал 34 очка: забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу. Это его четвёртый сезон в «Оттаве».

Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). 11-й игрок для каждого дивизиона будет выбран болельщиками путём голосования, которое продлится до понедельника, 17 января.