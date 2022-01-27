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Голкипер «Баффало» получил дисквалификацию за нанесение травмы форварду «Оттавы»

Голкипер «Баффало» получил дисквалификацию за нанесение травмы форварду «Оттавы»
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Голкипер «Баффало Сэйбрз» Аарон Делл получил трёхматчевую дисквалификацию за удар нападающего «Оттавы Сенаторз» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Сам матч завершился разгромной победой «Оттавы» со счётом 5:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

23-летний форвард будет вынужден пропустить Матч звёзд НХЛ. Ранее он был включён в состав сборной Атлантического дивизиона.

В текущем сезоне Батерсон провёл 31 матч и набрал 34 очка: забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу. Это его четвёртый сезон в «Оттаве».

Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). 11-й игрок для каждого дивизиона будет выбран болельщиками путём голосования, которое продлится до понедельника, 17 января.

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