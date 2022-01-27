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Голевая передача Задорова помогла «Калгари» на выезде разгромить «Коламбус»

Голевая передача Задорова помогла «Калгари» на выезде разгромить «Коламбус»
Никита Задоров
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Коулман) – 04:21' (5x5)   0:2 Манджапане (Задоров, Лучич) – 35:14' (5x5)   0:3 Ткачук (Годро, Андерссон) – 39:54' (5x5)   0:4 Линдхольм (Годро, Ханифин) – 40:30' (5x5)   0:5 Гудбрансон (Ружичка) – 46:55' (5x5)   0:6 Ткачук (Годро) – 47:36' (5x5)

В первом периоде они забросили одну, во втором — две, а в третьем — три шайбы. У победителей забивали Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане, Мэттью Ткачук (дважды), Элиас Линдхольм и Эрик Гудбрансон.

Голевую передачу Манджапане на 36-й минуте встречи отдал российский защитник «Калгари» Никита Задоров. Он провел на льду почти 20 минут и заработал коэффициент полезности «+3».

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и его одноклубник-соотечественник, нападающий Егор Чинахов провели на льду около 13 и 19 минут соответственно. Гавриков заработал коэффициент полезности «-2».

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