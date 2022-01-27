Голевая передача Задорова помогла «Калгари» на выезде разгромить «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.

В первом периоде они забросили одну, во втором — две, а в третьем — три шайбы. У победителей забивали Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане, Мэттью Ткачук (дважды), Элиас Линдхольм и Эрик Гудбрансон.



Голевую передачу Манджапане на 36-й минуте встречи отдал российский защитник «Калгари» Никита Задоров. Он провел на льду почти 20 минут и заработал коэффициент полезности «+3».



Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и его одноклубник-соотечественник, нападающий Егор Чинахов провели на льду около 13 и 19 минут соответственно. Гавриков заработал коэффициент полезности «-2».