Голевая передача Задорова помогла «Калгари» на выезде разгромить «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.
В первом периоде они забросили одну, во втором — две, а в третьем — три шайбы. У победителей забивали Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане, Мэттью Ткачук (дважды), Элиас Линдхольм и Эрик Гудбрансон.
Голевую передачу Манджапане на 36-й минуте встречи отдал российский защитник «Калгари» Никита Задоров. Он провел на льду почти 20 минут и заработал коэффициент полезности «+3».
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и его одноклубник-соотечественник, нападающий Егор Чинахов провели на льду около 13 и 19 минут соответственно. Гавриков заработал коэффициент полезности «-2».
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