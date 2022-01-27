Плющев: Гончар – спорная фигура штаба сборной. Защитник не должен отвечать за большинство

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о тренерском штабе сборной России, который будет работать на Олимпиаде.



«Вижу плюс в том, что за тренировочный процесс теперь вроде бы отвечает Алексей Кудашов – единственный человек в штабе, у которого есть серьёзный тренерский опыт. При этом на Кубке Первого канала, судя по некоторым сообщениям, тренировки вёл Сергей Гончар, на мой взгляд, самая спорная фигура этого штаба, который никогда не работал в КХЛ и являлся безработным в НХЛ.



То, что перед таким турниром, как Олимпиада, от эксперимента с безработным новичком ушли, уже хорошо. Хотя моё мнение однозначное: тренировочный процесс должен вести только один человек – главный тренер. Перекладывать эту работу на помощников – уходить от ответственности.



Выступление Гончара, где он сказал, что отвечает за игру в большинстве? Могу согласиться с Гончаром в одном – во многих клубах КХЛ защитники действуют пассивно, поскольку у нас по-прежнему в моде оборонительный хоккей. Но при этом напомню, что мои сборные, наоборот, всегда играли активно, а моих защитников ваши коллеги критиковали как раз за то, что постоянно поджимают соперника и летят в атаку.



Всё остальное выступление вызывает вопросы. Конкретики – минимум, общих слов – максимум.



Во-первых, защитник изначально не может отвечать за большинство, поскольку этот участок работы полноценно может понять только нападающий. Алексей Жамнов и Сергей Фёдоров – вот кто должны вести большинство, если не уходить от ответственности.



Во-вторых, восемь бригад нужно было смотреть не накануне Олимпиады, а заранее – хотя бы на первом этапе Евротура. Тогда как в Москве должна была наигрываться только одна бригада – и не симпатичная, а стабильно дающая результат.



В-третьих, если уж совсем откровенно, что-то кардинально новое в работе штаба пока увидел только в овертайме последнего матча. Когда мы заменили вратаря и тем самым проиграли весь турнир», – цитирует Плющева Russia-Hockey.