Раймер: когда играешь против Овечкина, нельзя не испытывать уважение

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Джеймс Раймер поделился мнением о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который минувшей ночью нанёс восемь бросков по его воротам.



«Он лучший в лиге, поэтому каждый раз, когда играешь против него, нельзя не испытывать уважение», – цитирует Раймера официальный сайт НХЛ на русском языке.



В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1241-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю обошёл Джея Боумистера и Патрика Элиаша и поднялся на 96-ю строчку.