Раймер: когда играешь против Овечкина, нельзя не испытывать уважение
Поделиться
Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Джеймс Раймер поделился мнением о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который минувшей ночью нанёс восемь бросков по его воротам.
«Он лучший в лиге, поэтому каждый раз, когда играешь против него, нельзя не испытывать уважение», – цитирует Раймера официальный сайт НХЛ на русском языке.
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1241-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю обошёл Джея Боумистера и Патрика Элиаша и поднялся на 96-ю строчку.
Комментарии
- 27 января 2022
-
12:57
-
12:16
-
11:44
-
11:32
-
11:07
-
10:37
-
10:21
-
09:40
-
09:23
-
09:17
-
09:04
-
08:30
-
07:13
-
06:59
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:50
-
05:37
-
04:38
-
04:10
- 26 января 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:32
-
23:07
-
22:28
-
21:53
-
21:36
-
21:15
-
20:58
-
20:37
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
19:00
Партнерский контент