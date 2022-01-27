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Раймер: когда играешь против Овечкина, нельзя не испытывать уважение

Раймер: когда играешь против Овечкина, нельзя не испытывать уважение
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Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Джеймс Раймер поделился мнением о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который минувшей ночью нанёс восемь бросков по его воротам.

«Он лучший в лиге, поэтому каждый раз, когда играешь против него, нельзя не испытывать уважение», – цитирует Раймера официальный сайт НХЛ на русском языке.

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1241-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю обошёл Джея Боумистера и Патрика Элиаша и поднялся на 96-ю строчку.

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