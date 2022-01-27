Артём Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к сборной России

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о завершении второго тренировочного микроцикла, а также о том, что нападающий Артём Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к команде.
«Команда завершила второй микроцикл из тренировочной программы, запланированной на сборах. Довольны отношением ребят к работе, тренировочный план выполняется, все работают хорошо, с правильным отношением к делу. Видим здоровую конкуренцию в коллективе, как это и должно быть перед подготовкой к серьёзному турниру. Артём Анисимов сдал отрицательный тест, провёл положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде», – цитирует Ковальчука официальный сайт ФХР.
Ранее ФХР объявила, что Владимир Ткачёв внесён в заявку вместо Анисимова.
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