Защитник «Ак Барса» объяснил, почему ставит Сидни Кросби выше Александра Овечкина

Защитник «Ак Барса» Джейсон Демерс рассказал, почему ставит Сидни Кросби выше Александра Овечкина, а также в чём преимущество Натана Маккиннона над Коннором Макдэвидом.



«Почему считаю Натана Маккиннона, а не Коннора Макдэвида лучшим игроком НХЛ? Я обожаю Коннора. Это самый талантливый, самый одарённый игрок НХЛ. Но если бы я собирал команду, чтобы выиграть Кубок Стэнли, то взял бы Маккиннона, Леона Драйзайтля или Сидни Кросби. Как я выбираю? Если бросить шайбу в угол площадки и отправить туда Натана и Коннора, то Маккиннон выиграет больше единоборств.



Также говорил, что ставлю Сидни Кросби выше Александра Овечкина? Ови крутой. Один из лучших снайперов в истории НХЛ. Нет, самый лучший. Но опять же – игра плей-офф, шайба в углу площадки. Кого лучше выбрать – Ови или Сида? Если они зарубятся 10 раз, то Сид отберёт шайбу чаще. Может, я так считаю, потому что сам канадец и Кросби мне ближе. Я был счастлив, когда Овечкин выиграл Кубок Стэнли, но игроков, которые в целом сильнее Кросби, в НХЛ было немного», — цитирует Демерса «Спорт Бизнес Online».