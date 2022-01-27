«Он съел сегодня что-то особенное». Кубалик — об игре Д. Строума в матче с «Детройтом»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик поделился эмоциями от игры одноклубника — Дилана Строума, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (8:5).



«Не знаю, что он сегодня съел, но могу поспорить — что-то особенное. Всё, чего он касался, превращалось в опасность», — приводит слова Кубалика официальный сайт НХЛ на русском языке.



В текущем регулярном сезоне 24-летний Строум провёл 30 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал девять голевых передач при показателе полезности "-5". «Чикаго» в настоящий момент располагается на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 39 баллов после 43 проведённых встреч.