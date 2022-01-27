«Он съел сегодня что-то особенное». Кубалик — об игре Д. Строума в матче с «Детройтом»
Поделиться
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик поделился эмоциями от игры одноклубника — Дилана Строума, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (8:5).
«Не знаю, что он сегодня съел, но могу поспорить — что-то особенное. Всё, чего он касался, превращалось в опасность», — приводит слова Кубалика официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем регулярном сезоне 24-летний Строум провёл 30 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал девять голевых передач при показателе полезности "-5". «Чикаго» в настоящий момент располагается на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 39 баллов после 43 проведённых встреч.
Комментарии
- 27 января 2022
-
18:10
-
17:38
-
17:05
-
16:51
-
16:38
-
16:19
-
14:59
-
14:37
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:44
-
13:16
-
12:57
-
12:16
-
11:44
-
11:32
-
11:07
-
10:37
-
10:21
-
09:40
-
09:23
-
09:17
-
09:04
-
08:30
-
07:13
-
06:59
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:50
-
05:37
-
04:38
-
04:10
- 26 января 2022
-
23:56
Партнерский контент