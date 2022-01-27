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«Оттава» вернула российского нападающего Соколова из фарм-клуба

«Оттава» вернула российского нападающего Соколова из фарм-клуба
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«Оттава Сенаторз» вернула российского форварда Егора Соколова в основной состав из АХЛ, сообщает в «твиттере» журналист Брюс Гарриоч.

Ранее 21-летний хоккеист выступал в фарм-клубе «Беллевиль Сенаторз», проведя за него 27 матчей и набрав в них 21 (9+12) балл при показателе полезности «+7». Также Соколов выступал за «Оттаву» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сыграв четыре встречи и не набрав результативных очков при показателе полезности «-2».

«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков за 36 проведённых матчей. В следующей встрече «Сенаторз» сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз» (пятница, 28 января, начало — в 3:00 по московскому времени).

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