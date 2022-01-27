«Оттава» вернула российского нападающего Соколова из фарм-клуба
Поделиться
«Оттава Сенаторз» вернула российского форварда Егора Соколова в основной состав из АХЛ, сообщает в «твиттере» журналист Брюс Гарриоч.
Ранее 21-летний хоккеист выступал в фарм-клубе «Беллевиль Сенаторз», проведя за него 27 матчей и набрав в них 21 (9+12) балл при показателе полезности «+7». Также Соколов выступал за «Оттаву» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сыграв четыре встречи и не набрав результативных очков при показателе полезности «-2».
«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков за 36 проведённых матчей. В следующей встрече «Сенаторз» сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз» (пятница, 28 января, начало — в 3:00 по московскому времени).
Комментарии
- 27 января 2022
-
19:54
-
19:26
-
18:35
-
18:26
-
18:10
-
17:38
-
17:05
-
16:51
-
16:38
-
16:19
-
14:59
-
14:37
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:44
-
13:16
-
12:57
-
12:16
-
11:44
-
11:32
-
11:07
-
10:37
-
10:21
-
09:40
-
09:23
-
09:17
-
09:04
-
08:30
-
07:13
-
06:59
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:50
Партнерский контент