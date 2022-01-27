Главный тренер «Колорадо» оценил игру Ничушкина в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о российском нападающем клуба Валерии Ничушкине в матче с «Бостон Брюинз» (4:3, ОТ).
«Вэл был, безусловно, хорош. Он боец, прекрасно катается, всё время в борьбе, всё время работает по шайбе… Мы это видим постоянно, из матча в матч. То, что сегодня мы выпустили его при игре «шесть на пять» в концовке? Вэл всегда был частью этой бригады. Он, как вы знаете, работает на пятачке во второй бригаде большинства, а «шесть на пять» при снятом вратаре — это, по сути, большинство, с добавлением одного человека, которого обычно и ставят перед воротами. Так что выход именно Ничушкина в той ситуации был более чем уместен.
Вэл праворукий, и иногда мы можем использовать его на вбрасываниях в правом круге. Так что у него, можно, сказать, была ещё одна функция: если что, подменить центрфорварда», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
- 27 января 2022
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