Зубов поделился мнением, почему его игровой свитер поднимают на арене «Далласа»

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею, экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов прокомментировал тот факт, что его игровой свитер будет поднят под своды домашней арены клуба. Церемония состоится в ночь с 28 на 29 января, во время матча с «Вашингтон Кэпиталз».



«Была великолепная карьера в «Нью-Йорк Рейнджерс», где завоевал Кубок Стэнли, а также в «Питтсбурге». Почему свитер поднимают в Далласе? Наверное, в плане статистики те четыре сезона, которые удалось провести на Восточном побережье, были более знаковыми в карьере. Но всё-таки именно в «Далласе» мне посчастливилось попасть туда, где надолго строилась очень хорошая команда. На протяжении многих лет мы оставались дружным коллективом. Там, в «Старз», ребята выходили на ключевые роли, становились лидерами, и мы все вместе раскрыли свой потенциал. Причём это относится и к тренерам. Мы долго работали там, и там мы полностью реализовались.



Я — обладатель клубного рекорда «Старз» по количеству игрового времени: 19 506 минут. Как выдержать такую нагрузку? Тренеры доверяли, а у меня получалось играть. С каждым сезоном было всё больше доверия в разных игровых ситуациях. Да, было много матчей, когда мы переходили на игру в две пары. И в пять защитников играли. У меня не возникало никаких неудобств. Я с удовольствием брал эти минуты.



Уже в третьем сезоне меня сделали ассистентом «Старз», и букву «А» на свитере носил до 2009 года, пока не ушёл из клуба? Если честно, я даже не помню этот момент. Вообще у нас было много лидеров. Видимо, тренерский штаб посчитал, что я вхожу в их число. Это добавило ответственности за результат и коллектив. Думаю, этот шаг был необходим даже не для команды, а больше для меня. Это дало мне почувствовать, что я реально стал важной частью «Далласа», — цитирует Зубова официальный сайт НХЛ на русском языке.