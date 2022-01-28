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Голевой пас Тарасенко помог «Сент-Луису» крупно обыграть «Калгари». У Задорова — «-3»

Голевой пас Тарасенко помог «Сент-Луису» крупно обыграть «Калгари». У Задорова — «-3»
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«Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги крупно обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр».

В составе победителей отличились Брэндон Саад (дубль), Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Райан О'Райлли. Единственную шайбу «Калгари» забросил Микаэль Баклунд. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором одной голевой передачи, он провёл на льду 15.27 и заработал показатель полезности «+1», совершив три броска по воротам.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Другие россияне в составе «Блюз» — Клим Костин, Павел Бучневич и Иван Барбашёв — результативными действиями не отметились.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на площадке 16 минут и 9 секунд, заработал показатель полезности «-3», он совершил один бросок, один перехват и четыре силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Саад (Шенн, Крюг) – 06:15' (5x5)   1:1 Баклунд (Манджапане) – 10:34' (5x5)   2:1 Шенн (Миккола) – 13:59' (5x5)   3:1 Саад – 29:57' (5x5)   4:1 Кайру (Томас, Сканделла) – 44:10' (5x5)   5:1 О'Райлли (Саад, Тарасенко) – 58:59' (5x4)

«Лос-Анджелес Кингз» в гостевой встрече переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). По два очка в составе победителей набрали Андреас Атанасиу (1+1) и Дастин Браун (0+2). Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 27 бросков по своим воротам.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Атанасиу, Браун) – 17:05' (5x5)   0:2 Атанасиу (Браун, Даути) – 39:54' (5x5)   1:2 Барзал (Нельсон, Бейли) – 57:56' (6x5)   1:3 Кемпе (Копитар, Мур) – 59:24' (en)   2:3 Сизикас (Мартин, Клаттербак) – 59:40' (5x5)

«Флорида Пантерз», возглавляющая таблицу Восточной конференции, уверенно обыграла «Вегас Голден Найтс» (4:1). Форвард Александр Барков набрал 2 (1+1) очка, российский нападающий «рыцарей» Евгений Дадонов не набрал результативных баллов при общей полезности «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Уайтклауд (Янмарк, Теодор) – 07:51' (5x5)   1:1 Барков (Лунделль) – 19:31' (4x5)   2:1 Беннетт – 21:18' (5x5)   3:1 Марчмент – 59:06' (en)   4:1 Беннетт (Юбердо, Барков) – 59:31' (en)

«Анахайм Дакс» в гостевой встрече переиграл «Монреаль Канадиенс» (5:4). Форвард Тревор Зеграс оформил дубль, забросив одну из шайб в лакросс-стиле. Российский защитник «Хабс» Александр Романов провёл на льду 15.30, заработав показатель полезности «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Кэррик (Стил, Робинсон) – 08:14' (5x5)   0:2 Фаулер (Терри, Шаттенкирк) – 15:12' (5x4)   0:3 Терри (Фаулер, Шаттенкирк) – 17:06' (5x4)   1:3 Эванс (Питлик, Андерсон) – 21:15' (5x5)   1:4 Зеграс (Сильверберг, Бенуа) – 21:25' (5x5)   2:4 Лехконен (Хоффман, Тоффоли) – 29:54' (5x4)   2:5 Зеграс (Терри, Драйсдейл) – 34:04' (5x5)   3:5 Эванс (Питлик) – 41:23' (5x5)   4:5 Дофен – 54:02' (бул)
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