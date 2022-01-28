Голевой пас Тарасенко помог «Сент-Луису» крупно обыграть «Калгари». У Задорова — «-3»

«Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги крупно обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр».



В составе победителей отличились Брэндон Саад (дубль), Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Райан О'Райлли. Единственную шайбу «Калгари» забросил Микаэль Баклунд. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором одной голевой передачи, он провёл на льду 15.27 и заработал показатель полезности «+1», совершив три броска по воротам.

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Другие россияне в составе «Блюз» — Клим Костин, Павел Бучневич и Иван Барбашёв — результативными действиями не отметились.



Российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на площадке 16 минут и 9 секунд, заработал показатель полезности «-3», он совершил один бросок, один перехват и четыре силовых приёма.

«Лос-Анджелес Кингз» в гостевой встрече переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). По два очка в составе победителей набрали Андреас Атанасиу (1+1) и Дастин Браун (0+2). Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 27 бросков по своим воротам.

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«Флорида Пантерз», возглавляющая таблицу Восточной конференции, уверенно обыграла «Вегас Голден Найтс» (4:1). Форвард Александр Барков набрал 2 (1+1) очка, российский нападающий «рыцарей» Евгений Дадонов не набрал результативных баллов при общей полезности «-1».

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«Анахайм Дакс» в гостевой встрече переиграл «Монреаль Канадиенс» (5:4). Форвард Тревор Зеграс оформил дубль, забросив одну из шайб в лакросс-стиле. Российский защитник «Хабс» Александр Романов провёл на льду 15.30, заработав показатель полезности «-1».

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