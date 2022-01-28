«Посмотрим, кто потянет следующий». А. Свечников отреагировал на лакросс-гол Зеграса

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.
Нападающий «уток» Тревор Зеграс стал автором лакросс-гола. Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, забросивший 2 лакросс-шайбы за карьеру в НХЛ, отреагировал на результативное действие американца.
«Отличный гол! Посмотрим, кто потянет следующий», — написал Свечников в «Твиттере».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате Зеграс принял участие в 40 матчах, набрав 32 (12+20) очка при показателе полезности «-11».
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