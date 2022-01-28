NHL.com: Овечкин — главный претендент на «Харт Трофи», Юбердо и Макдэвид — в тройке

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл голосование среди экспертов, в результате которого капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал главным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.



36-летний россиянин набрал 74 очка, 12 из 16 опрошенных поставили его на первое место.



Второе место занял форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (43 балла, 2 первых места), третья строчка у Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз», 42 балла, 1 первое место)



В пятёрку лучших также вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 20 баллов) и защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман (15 баллов).



Отметим, что из россиян в голосовании 12-ю строчку занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, получивший 3 балла.