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NHL.com: Овечкин — главный претендент на «Харт Трофи», Юбердо и Макдэвид — в тройке

NHL.com: Овечкин — главный претендент на «Харт Трофи», Юбердо и Макдэвид — в тройке
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл голосование среди экспертов, в результате которого капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал главным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

36-летний россиянин набрал 74 очка, 12 из 16 опрошенных поставили его на первое место.

Второе место занял форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (43 балла, 2 первых места), третья строчка у Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз», 42 балла, 1 первое место)

В пятёрку лучших также вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 20 баллов) и защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман (15 баллов).

Отметим, что из россиян в голосовании 12-ю строчку занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, получивший 3 балла.

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