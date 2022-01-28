Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 28 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Каролина Харрикейнз» в серии буллитов одержала победу над «Оттавой Сенаторз» (3:2, бул.). Единственный бросок в послематчевой серии реализовал российский нападающий Андрей Свечников.

«Лос-Анджелес Кингз» в гостях переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Российский голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 27 бросков по своим воротам.

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:3. В составе «синерубашечников» 3 (1+2) очка набрал российский нападающий Артемий Панарин.

«Флорида Пантерз» уверенно обыграла «Вегас Голден Найтс». Сергей Бобровский участия в матче не принял, а форвард «рыцарей» Евгений Дадонов не отличился результативными действиями.

Лакросс-гол Тревора Зеграса помог «Анахайм Дакс» одержать гостевую победу над «Монреаль Канадиенс» (5:4).

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — переиграла «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 31 бросок.

«Сиэтл Кракен» в овертайме оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз». Форвард «пингвинов» Евгений Малкин стал автором единственной заброшенной шайбы команды во встрече.

«Ванкувер Кэнакс» одержал крупную гостевую победу над «Виннипег Джетс». Форвард Джей Ти Миллер стал автором хет-трика.

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:1. Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

«Эдмонтон Ойлерз» в серии буллитов оказался сильнее «Нэшвилл Предаторз» (3:2, бул.). Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой.

В Восточной конференции лидирует «Флорида», набравшая 65 очков в 44 матчах. Второе место занимает «Тампа», у «молний» на два балла меньше. Замыкает тройку «Каролина», на счету которой 60 очков после 40 матчей.



На Западе первое место занимает «Колорадо», за 41 встречу набравший 63 балла. Вторую позицию занимает «Нэшвилл», на счету которого 58 очков после 45 матчей. Третий — «Сент-Луис Блюз», в активе которого 57 баллов за 43 встречи.