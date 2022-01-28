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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 28 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз» в серии буллитов одержала победу над «Оттавой Сенаторз» (3:2, бул.). Единственный бросок в послематчевой серии реализовал российский нападающий Андрей Свечников.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Степан (Шей, Котканиеми) – 22:31' (5x5)   1:1 Пол – 24:31' (5x5)   2:1 Форментон (Мете, Годетт) – 45:51' (5x5)   2:2 Нидеррайтер (Славин, Трочек) – 56:38' (5x5)   2:3 Свечников – 65:00' (ПБ)

«Лос-Анджелес Кингз» в гостях переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Российский голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 27 бросков по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Атанасиу, Браун) – 17:05' (5x5)   0:2 Атанасиу (Браун, Даути) – 39:54' (5x5)   1:2 Барзал (Нельсон, Бейли) – 57:56' (6x5)   1:3 Кемпе (Копитар, Мур) – 59:24' (en)   2:3 Сизикас (Мартин, Клаттербак) – 59:40' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:3. В составе «синерубашечников» 3 (1+2) очка набрал российский нападающий Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Фокс, Линдгрен) – 01:29' (5x5)   0:2 Гудроу (Шнайдер, Панарин) – 04:44' (5x5)   1:2 Нюквист (Лайне, Дженнер) – 05:49' (5x5)   2:2 Дженнер (Веренски, Бьёркстранд) – 07:28' (5x4)   3:2 Курали (Доми, Веренски) – 26:18' (5x5)   4:2 Дженнер (Лайне) – 32:27' (5x5)   4:3 Зибанеджад (Панарин, Шнайдер) – 47:12' (5x4)   5:3 Курали (Веренски) – 57:46' (en)

«Флорида Пантерз» уверенно обыграла «Вегас Голден Найтс». Сергей Бобровский участия в матче не принял, а форвард «рыцарей» Евгений Дадонов не отличился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Уайтклауд (Янмарк, Теодор) – 07:51' (5x5)   1:1 Барков (Лунделль) – 19:31' (4x5)   2:1 Беннетт – 21:18' (5x5)   3:1 Марчмент – 59:06' (en)   4:1 Беннетт (Юбердо, Барков) – 59:31' (en)

Лакросс-гол Тревора Зеграса помог «Анахайм Дакс» одержать гостевую победу над «Монреаль Канадиенс» (5:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Кэррик (Стил, Робинсон) – 08:14' (5x5)   0:2 Фаулер (Терри, Шаттенкирк) – 15:12' (5x4)   0:3 Терри (Фаулер, Шаттенкирк) – 17:06' (5x4)   1:3 Эванс (Питлик, Андерсон) – 21:15' (5x5)   1:4 Зеграс (Сильверберг, Бенуа) – 21:25' (5x5)   2:4 Лехконен (Хоффман, Тоффоли) – 29:54' (5x4)   2:5 Зеграс (Терри, Драйсдейл) – 34:04' (5x5)   3:5 Эванс (Питлик) – 41:23' (5x5)   4:5 Дофен – 54:02' (бул)

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — переиграла «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 31 бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Сиверсон (Братт) – 04:33' (5x4)   1:1 Киллорн (Хедман, Стэмкос) – 21:46' (5x4)   2:1 Жозеф – 34:16' (4x5)   2:2 Хьюз (Братт, Сиверсон) – 50:55' (5x5)   3:2 Чирелли (Пойнт, Палат) – 51:55' (5x5)

«Сиэтл Кракен» в овертайме оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз». Форвард «пингвинов» Евгений Малкин стал автором единственной заброшенной шайбы команды во встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Малкин (Летанг, Раст) – 48:41' (5x4)   1:1 Макканн (Данн, Юханссон) – 56:04' (5x5)   1:2 Ларссон (Веннберг, Йернкрок) – 61:17' (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» одержал крупную гостевую победу над «Виннипег Джетс». Форвард Джей Ти Миллер стал автором хет-трика.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Бёзер, Петтерссон) – 13:23' (5x4)   1:1 Копп (Уилер, Дюбуа) – 15:32' (5x5)   1:2 Миллер (Бёзер, Шенн) – 25:25' (5x5)   1:3 Миллер (Экман-Ларссон, Шенн) – 32:55' (5x5)   1:4 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 41:08' (5x4)   1:5 Петтерссон (Майерс, Хант) – 54:00' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:1. Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Саад (Шенн, Крюг) – 06:15' (5x5)   1:1 Баклунд (Манджапане) – 10:34' (5x5)   2:1 Шенн (Миккола) – 13:59' (5x5)   3:1 Саад – 29:57' (5x5)   4:1 Кайру (Томас, Сканделла) – 44:10' (5x5)   5:1 О'Райлли (Саад, Тарасенко) – 58:59' (5x4)

«Эдмонтон Ойлерз» в серии буллитов оказался сильнее «Нэшвилл Предаторз» (3:2, бул.). Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Каррье, Гранлунд) – 05:07' (5x5)   1:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Нурс) – 19:28' (5x5)   1:2 Дюшейн (Форсберг, Беннинг) – 28:32' (5x5)   2:2 Бушар (Шор, Райан) – 34:48' (5x5)   3:2 Макдэвид – 65:00' (ПБ)

В Восточной конференции лидирует «Флорида», набравшая 65 очков в 44 матчах. Второе место занимает «Тампа», у «молний» на два балла меньше. Замыкает тройку «Каролина», на счету которой 60 очков после 40 матчей.

На Западе первое место занимает «Колорадо», за 41 встречу набравший 63 балла. Вторую позицию занимает «Нэшвилл», на счету которого 58 очков после 45 матчей. Третий — «Сент-Луис Блюз», в активе которого 57 баллов за 43 встречи.

Турнирная таблица НХЛ
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