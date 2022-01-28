«Металлург» сыграет два матча со сборной Беларуси в рамках сбора в Минске
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Магнитогорский «Металлург» сыграет со сборной Беларуси в рамках тренировочного сбора, сообщает твиттер-аккаунт клуба.
«Магнитогорский «Металлург» в рамках изначально запланированного учебно-тренировочного сбора в Минске, который пройдёт с 1 по 13 февраля, сыграет два контрольных матча со сборной Беларуси», — говорится в сообщении.
Отмечается, что встречи пройдут 9 и 13 февраля на «Олимпик-Арене» в Минске.
Напомним, сборная Беларуси не сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Металлург» на момент остановки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занимал второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 71 балл после 48 проведённых встреч.
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