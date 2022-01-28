Главный тренер «Рейнджерс» Галлан остался недоволен игрой команды в матче с «Коламбусом»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:5).
«Мы не играли так, как должны в течение всех 60 минут, и сегодня это стоило нам двух очков. Сегодня мы были не в своей тарелке, скажем так. Было трое игроков, выступлением которых я был удовлетворён, а остальные провели встречу ниже своих возможностей», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошедшей встрече российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи.
«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 60 баллов после 44 матчей.
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