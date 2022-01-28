Директор «Северстали»: в команде нет основных игроков. Лучше не играть в олимпийскую паузу

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи во время олимпийской паузы.
«Это совместное решение клубов КХЛ, и «Северсталь» также выступала за паузу в чемпионате. У нас осталось семь матчей по календарю, а в команде нет второго основного вратаря Дмитрия Шугаева, нападающих Адама Лишки и Йоонаса Няттинена, которые вызваны в национальные сборные. Это наши основные игроки, и мы решили, что лучше не играть в олимпийскую паузу.
Эта пауза в месяц во время Олимпиады была запланирована ещё летом прошлого года, когда был обнародован календарь. В 2018 году была точно такая же пауза. Месяц мы тренировались, проводили товарищеские матчи. В этом феврале планируем выступить на турнире в Казани с участием «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Локомотива».
Все ребята сдали отрицательные тесты на COVID-19 и приступили к тренировкам. На данный момент у нас нет только трёх сборников», — приводит слова Канакова «РИА Новости Спорт».
- 28 января 2022
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